Штаб Тихановской поддержал протестующих

https://static.news.ru/photo/d97b6d46-dbd9-11ea-82a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выступил с поддержкой мирных протестующих. Команда политика призвала власти начать переговоры о передаче власти.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале штаба, который переименовали в «Пул первой» (по аналогии с каналом о деятельности президенты страны Александра Лукашенко «Пул первого»).

Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает своё право на лучшее будущее для себя и своих детей, — подчёркивается в обращении.

Авторы также выступили против насилия и попросили власти не использовать силовые методы против мирных белорусов.

Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений, — заключили в штабе.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и пришла в ЦИК подавать жалобу на результаты голосования. По неподтверждённой информации она находилась в здании комиссии несколько часов без адвоката, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу: «Я приняла решение».

Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позднее Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. По некоторым данным, ролик записан в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной — интерьер и предметы мебели в помещениях совпадают.

С 9 августа в стране проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами выборов. Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.