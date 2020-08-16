Штаб Тихановской готов вести переговоры с Минском об уходе Лукашенко

https://static.news.ru/photo/a19b2cd4-dfaa-11ea-9cce-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/strana888

Сторонники Светланы Тихановской, претендующей на пост президента Белоруссии, заявили о готовности обсуждать с властями республики условия ухода со своего поста действующего лидера Александра Лукашенко.

Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдёт с поста главы государства, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы штаба Тихановской.

Там отметили, что смотрят на мирные акции протеста в Белоруссии с надеждой. Также подчеркнули, что разгоны демонстрантов силовиками не должны повториться.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWs.ru писал, что, по мнению экс-претендента на пост президента Белоруссии Андрея Дмитриева, приступать к процессу трансфера власти в стране пока рано. При этом он заявил о готовности участвовать в обсуждении вопроса создания координационного совета для передачи власти.