Шоколадные «яйца Гордона» со $100 внутри могут попасть в магазины Украины

https://static.news.ru/photo/9bc4c0b0-ca3f-11eb-8b3f-96000091f725_660.jpg Фото: gordondmytro / instagram

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон помимо своего основного рода деятельности также известен предпринимательской жилкой: он продаёт свой мерч — футболки, кружки, сладости и даже книги собственного авторства. В одной из передач на телеканале «Наш» он рассказал об очередной идее, которую ему подкинули знакомые.

Он рассказывал коллегам с телевидения, что собирается расширить свою линию шоколадных изделий. В неё войдут плитки шоколада, курага в шоколаде, конфеты, зефир, халва и даже мороженое «Гордон на палочке» и чай.

Но самая гениальная идея, над которой он, правда ещё думает, это шоколадные «яйца Гордона».

Мне тут посоветовали, я думаю над этой идеей. Производить такие как киндер-сюрпризы шоколадные «яйца Гордона». В коробке будет две штуки. В одной штуке на партию будет 100 долларов лежать. Ешьте на здоровье! Это тот случай, когда ты вкладываешь в себя и имя работает на тебя, — рассказал Гордон.

Его коллега заметил, что Дмитрий, буквально будет вкладывать в свои яйца по 100 долларов. Так что украинцы скоро, скорее всего, попробуют новое лакомство от телеведущего.

Ранее Соловьёв пошутил «в стиле Гордона» на тему системы SWIFT, а также отдельно высказался и по поводу инициативы европейских парламентариев о прекращении строительства «Северного потока — 2», отметив, что они наверное забыли, что в проект вложены в первую очередь европейские деньги.