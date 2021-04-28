Соловьёв пошутил «в стиле Гордона» на тему системы SWIFT

https://static.news.ru/photo/2563d388-a885-11eb-a808-96000091f725_660.jpg Фото: Россия 1 / youtube

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём ежедневном вечернем шоу обсудил последние новости с приглашёнными экспертами. В числе прочих была тема об отключении России от системы SWIFT, которым пригрозили в Европарламенте.

Фанатики-русофобы в Европарламенте подготовили проект резолюции об отключении России от SWIFT. Пошутим в стиле [украинского телеведущего Дмитрия] Гордона: интересно, отключат от Джонатана SWIFT, — пошутил Соловьёв. — Это такая шутка — ему говорят: «Вы хотите принять участие в шоу „Маска“?». А он в ответ: «Илона?», — объяснил телеведущий юмор коллеги с Украины.

После чего Соловьёв назвал подобные шутки «украинским стилем». И продолжил рассуждать про отключение от платёжной системы.

Хотите отключить Россию от SWIFT? А деньги за газ будете в тачках или вагонах привозить в РФ? Или лично потащите на себе? — добавил журналист.

Он отдельно высказался и по поводу инициативы европейских парламентариев о прекращении строительства «Северного потока — 2», отметив, что они наверное забыли, что в проект вложены в первую очередь европейские деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что Европа признала, что не в состоянии отключить Россию от SWIFT. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что ЕС ограничен в средствах давления на Москву. Что касается «Северного потока — 2», в проекте участвуют частные компании, которые также сами выбирают пути сотрудничества с РФ.