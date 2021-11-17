Семеро азербайджанских военнослужащих погибли на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана заявило, что семеро военнослужащих погибли в ходе боевых столкновений на азербайджано-армянской границе. Среди них есть один офицер, ранения получили 10 солдат, говорится в сообщении ведомства. Ситуация на границе стабилизировалась с вечера 16 ноября.

Баку возложил полную ответственность за ситуацию на границе на военно-политическое руководство Армении. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время азербайджанские солдаты продолжают нести службу на государственной территории.

Условия эксплуатации находятся под контролем наших отделов, — говорится в заявлении.

Также уточняется, что военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с действиями армянских солдат на границе.

Уголовное дело было возбуждено по статьям <...> «убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды» и <...> «покушение на убийство с целью возбуждения национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды» УК Азербайджана, — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях со стороны армянских военных на границе. В заявлении отмечалось, что позиции азербайджанских вооружённых сил были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате чего были ранены двое военнослужащих.

В свою очередь Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, азербайджанские военные также использовали артиллерию и огнестрельное оружие разного калибра. С армянской стороны — один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. Судьба ещё 24 человек пока неизвестна, связь с ними потеряна.

Позднее в Министерстве обороны России сообщили, что Армения и Азербайджан приняли меры по стабилизации обстановки. Стороны прекратили боестолкновения в районе горы Килисали, ситуация нормализовалась. Утром 17 ноября армянская сторона заявила, что обстановка на восточном участке границы спокойная.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.