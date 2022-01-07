Секретарь генсовета ЕР Турчак назвал своевременным обращение Токаева в ОДКБ

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вовремя обратился в ОДКБ для получения миротворческой помощи. По его словам, действия союзников стали адекватным ответом на угрозу захвата власти в стране.

Действия союзников стали оперативным и адекватным ответом на угрозу захвата власти в Казахстане и атаку на само государство и её мирных жителей. <...> Необходимо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу, — сказал Турчак.

Ранее Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за оперативную реакцию на его обращение по поводу отправки в республику миротворческого контингента. Он также поблагодарил за поддержку премьер-министра Армении и президентов стран — участников ОДКБ.

В рамках миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане несколько российских военно-транспортных самолётов Ил-76 с военнослужащими и техникой на борту совершили посадку 7 января на аэродроме Алма-Аты

Также стало известно, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В состав миротворческих сил РФ входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все имеют боевой опыт.

Массовые протесты вспыхнули в республике в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.