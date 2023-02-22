Санду поблагодарила США за финансовую поддержку и попросила еще

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Джо Байден, Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с главой США Джо Байденом поблагодарила за помощь в преодолении энергетического кризиса и попросила увеличить финансовую поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики. По данным агентства, Санду также надеется на помощь в укрепления энергетической безопасности.

Молдавский лидер воспользовалась встречей, чтобы проинформировать президента США о сложностях в связи с войной на границах и необходимости увеличения помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости страны, — сообщает пресс-служба.

По словам президента, благодаря поддержке США удалось частично компенсировать малообеспеченным семьям рост цен на газ, электроэнергию и отопление.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, объявившая об уходе в отставку, заявила, что переговоры по вступлению государства в ЕС нужно начать до конца 2023 года. Кроме того, политик призвала сосредоточиться на обеспечении безопасности. В частности, речь идет о работе в области энергетики.

На вопрос о возможности вступления в НАТО Санду сказала, что Молдавия может отказаться от нейтралитета ради присоединения к «крупному альянсу». По ее словам, задуматься о принятии такого решения Кишинев заставляет украинский конфликт.