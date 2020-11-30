Санду: между конфликтами в Приднестровье и Карабахе нет ничего общего

https://static.news.ru/photo/51f26e50-3305-11eb-88be-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: imago-images.de/Global Look Press

Избранный президент Молдавии Майя Санду считает, что конфликты в Приднестровье и Нагорном Карабахе не имеют ничего общего. По её словам, ситуация в регионе может быть разрешена только одним способом.

Нет ничего общего между Приднестровьем и карабахским конфликтом, решить приднестровский конфликт можно только мирным путём, — цитирует политика РИА Новости.

Санду добавила, что для поиска решения в урегулировании ситуации будут продолжены переговоры в формате «5+2». Сторонами в них являются Кишинёв и Тирасполь. ОБСЕ, Москва и Киев выступают в качестве посредников, а США и Евросоюз выполняют функцию наблюдателей.

Ранее Санду высказалась за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и вывоз боеприпасов. По её словам, со стороны Молдавии никогда не было договорённостей на присутствие военных РФ в регионе. Санду заявила, что угрозы вооружённого столкновения в настоящее время нет, поэтому миротворческую миссию можно превратить в гражданскую. Она предложила заменить российских военных наблюдателями ОБСЕ.

Как писал NEWS.ru, вопрос такой замены отсутствует как в двусторонней повестке РФ и Молдавии, так и в международной. Российская сторона считает подобные заявления деструктивными и не способствующими приднестровскому урегулированию.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.