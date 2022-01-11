«Самое сильное впечатление — я стал свидетелем перемен»

Ситуация в Казахстане остаётся одной из главных тем в российской и мировой повестке. О том, что творилось все эти горячие дни и происходит сейчас, NEWS.ru поговорил с жителями разных частей страны. Они рассказали о том, как выглядели протесты и беспорядки изнутри, без доступа в Интернет, каковы на самом деле масштабы мародёрства и как сейчас протекает повседневная жизнь.

Олжас Кожахмет olzhas.kozhahmet/facebook.com

Олжас Кожахмет, Алма-Ата: «Мишенями были магазины военных и охотничьих товаров»

Во время протестов жители города начали сметать продукты, хотя не так сильно, например, как в пандемию. Некоторые виды продуктов исчезли быстрее всего, в частности хлеб. Его не во все точки подвозили. Но реального дефицита продовольствия не было, поскольку сама блокировка города длилась не так уж и долго.

Из-за отключения Интернета некоторые люди нервничали. Те, кто не выходил из дома вообще, питались слухами. Они пытались узнавать, что происходит, по телефону у знакомых и родственников. Сотовая связь не была полностью заблокирована. Но работало телевидение, и это был первый случай, первый раз в жизни, когда я пожалел, что у меня дома нет телевизора.

Что касается мародёрства, то встретить разбитую витрину в городе — это прямо проблема. Да, несколько супермаркетов пострадали, какая-то часть магазинов. Маленькие магазины, в принципе, работать не переставали все эти дни, особенно в отдалённых от центра микрорайонах. Кафе по большей части были закрыты и, судя по всему, откроются в ближайшие дни. Детсады частично работают, всё опять же зависит от того, где они находятся относительно эпицентра событий. Насчёт больниц — они работали и работают. Нельзя не сказать про фейк о нападении на одну из больниц, который в самом учреждении опровергли. Было нападение на скорые, но тут надо сказать «спасибо» властям, потому что в этих скорых полицейские начали перевозить боеприпасы, в частности, шумовые гранаты. Когда это вскрылось, то, естественно, была такая реакция.

Малый бизнес в городе не тронут вообще, что бы там ни говорили, и это видно по тому, как официальная пропаганда теперь публикует фото одних и тех же объектов, изображая это как какие-то страшные чудовищные проявления мародёрства, воинствующих погромных толп. В действительности же главной целью протестующих были именно государственные учреждения — акимат, то есть наша мэрия, офис правящей партии, полицейские участки. Также мишенями были магазины военных и охотничьих товаров, откуда участники протестов взяли большую часть оружия и экипировки.

Оснований думать о «подготовленности» протестов нет. Безусловно, на третий-четвёртый день, когда начались перестрелки, стало очевидно, что к протесту присоединились какие-то, возможно, исламистские группировки. Эти силы давно ждали своего шанса и решили словить рыбу в мутной воде. Но подчёркиваю — возможно. Вообще не очень понятно, на что они надеются в такой ситуации. Взять власть? Это для них нереально. Просто для удовольствия поубивать как можно больше кафиров (неверных с точки зрения радикального ислама. — NEWS.ru)? Тоже бред.

Я абсолютно убеждён, что подавляющее большинство протестующих — это люди, которых всё достало. Это главным образом жители алма-атинских пригородов, которым жилось хуже всего, которых текущий кризис с ростом цен и падением уровня жизни «переехал» жёстче всего. И этим людям было нечего терять. Людей, готовых идти с оружием на силовиков, было не так много в масштабах страны. Из 20-миллионного населения в именно вооружённых протестах участвовали, вероятно, тысячи человек.

Самыми жёсткими днями в Алма-Ате, видимо, были 10–11 января, когда власти поняли, что могут удерживать ситуацию под контролем, и стали задерживать сотни человек. Лучше не думать о том, что с этими людьми сейчас происходит в застенках.

Как я говорил, в городе разрушено не так уж и много, городские службы приступили к восстановлению и, видимо, в достаточно быстрые сроки уберут все материальные свидетельства восстания, чтобы стереть его из памяти. Но смогут ли они сделать это в реальности, сомневаюсь... Следующие такие события неизбежно повторятся гораздо раньше, чем через 30 лет. Ведь социально-экономическую ситуацию власти никак не улучшат.

Ермен Ержанов ye.yerzhanov/facebook.com

Ермен Ержанов, лидер рок-группы «Адаптация», Актобе: «Такого в истории современного Казахстана ещё не было»

3 января люди стали собираться на площади перед областным акиматом, чтобы выразить свою поддержку бастующим жителям Жанаозена и своё недовольство экономической ситуацией в стране. Столкновений с полицией не было, протестующие вели себя мирно, кто-то выступал у памятника Абулхаир-хану в мегафон, люди пели гимн Казахстана, всё носило стихийный характер, не было лидеров. До трёх тысяч человек в первый день собралось. 4 января к акимату стянули ОМОН, народу стало больше. Я не застал момента столкновения, но рассказывали, что кто-то (возможно, провокатор) въехал на машине на площадь и стал что-то бросать в полицейских, начался разгон. Применяли светошумовые гранаты, водомёты. Это продолжалось около часа, а потом ОМОН остановился и решил покинуть площадь. Почему это было сделано, мне непонятно до сих пор. Кто-то утверждает, что полиция решила не идти против народа, но есть мнение (особенно в свете последующих событий), что это было сделано по приказу, в надежде, что толпа разграбит акимат. Этого, к счастью, не случилось. Я был на площади 4 января вечером и видел, что здание охраняется волонтёрами, окна целы. Вообще, в Актобе не было актов мародёрства, я не видел ни одного разбитого окна или сожжённой машины, убитых у нас тоже нет.

5 января стали приходить видео с погромов в Алма-Ате. Там изначально мирный протест превратился в обычный беспредел, толпа грабила магазины, банкоматы, жгла машины. В стране стали отключать Интернет. Стало понятно, что повестка резко поменялась. Как это понятно с позиции сегодняшнего дня — мирный протест перерос в войну элит, в попытку определённых сил устроить в стране государственный переворот.

В ночь с 5 на 6 января в Актобе разогнали протестующих на площади. 6 января площадь была оцеплена полицией, над городом несколько дней кружили вертолёты. Сейчас ситуация в Актобе спокойная. Работают магазины, общественный транспорт. Второй день доступен (на несколько часов) Интернет.

Сегодня в мажилисе (парламенте Казахстана. — NEWS.ru) выступал президент Токаев, который представил нового премьер-министра и объявил о начале важных экономических реформ и политических перемен. Стало понятно, что эпоха Назарбаева закончилась. Напомню, что одним из главных лозунгов протестующих был «Шал, кет!» («Старик, уходи»), обращённый именно к Назарбаеву. Люди устали от него и той модели общества, которую он построил, когда основные активы страны находились в руках его семьи. Поэтому такие инициативы Токаева найдут отклик в обществе.

Поддержка у Токаева сейчас высока, гораздо выше, чем у Елбасы и его окружения. Если будет выполнен анонсированный на 13 января поэтапный вывод войск ОДКБ, то рейтинг президента вырастет ещё на порядок. Страна устала от 30-летнего правления Назарбаева, обществу нужны перемены, и многие связывают эти надежды на перемены с нынешним президентом.

[Если говорить о природе протестов, то] я более склоняюсь к версии внутриэлитных разборок. То, что определённые силы мобилизовали в ночь с 4 на 5 января молодёжь из гетто (в основном приехавшую в Алма-Ату на заработки), радикальных исламистов, криминальный элемент и привели их в центр города, не вызывает сомнений. Это большая проблема для многих городов в Казахстане. У нас в Актобе есть несколько районов, бывших дачных массивов, где живут приехавшие из аулов люди, бедные, без постоянной работы. Среди них много приверженцев деструктивных религиозных течений. Если власть не начнёт решать проблемы гетто, то они ещё дадут о себе знать. Нельзя дать этим районам превратиться в автономные территории вроде южноамериканских фавел.

Все дни протестов было нелегко. Возникли перебои с наличностью. Всех уже пересадили на банковские карты, а после отключения Интернета они перестали работать. У банкоматов выстроились очереди. Перебоев с продуктами в Актобе не было, но чувствовалась нервозность, люди стали молчаливыми, было напряжение и неопределённость несколько дней.

Работала сотовая связь, люди созванивались. В некоторых, «спокойных» регионах давали Интернет на пару часов в день. Я просто звонил друзьям в другие города Казахстана и узнавал о том, что происходит у них. Я уже говорил выше, что в Актобе не было мародёрства, так же, как в Уральске и в большинстве других городов страны. Самый пострадавший от мародёров город — это Алма-Ата, и там действительно страшные вещи происходили. Мне друзья звонили и говорили, что в центре разграблены не только крупные торговые центры, но и мелкие магазины.

Сейчас магазины и кафе работают. В Актобе введён комендантский час с 23:00 до 07:00. Школьникам продлили каникулы. Больницы и поликлиники функционируют.

Самое сильное впечатление от всей этой ситуации — я стал свидетелем перемен. Такого в истории современного Казахстана ещё не было.

Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане Василий Крестьянинов/РИА Новости Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане Василий Крестьянинов/РИА Новости Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане Василий Крестьянинов/РИА Новости Последствия погромов в Алма-Ате Василий Крестьянинов/РИА Новости Сгоревший автомобиль в Алма-Ате Василий Крестьянинов/РИА Новости Полицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате Василий Крестьянинов/РИА Новости Люди возле здания морга на улице Байтурсынова в Алма-Ате Василий Крестьянинов/РИА Новости Алма-Ата. Военные на площади Республики после контртеррористической операции Валерий Шарифулин/ТАСС Казахстан. Жанаозен. Протестующие на площади Orda.kz/ТАСС Электронное табло вылетов в аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане Абзал Калиев/РИА Новости Бутылки с зажигательной смесью на скамье в Алма-Ате Василий Крестьянинов/РИА Новости Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате Расул Назыров/РИА Новости Столкновения и грабежи в Казахстане t.me/shot_shot Силовики с автоматами на площади Республики перед зданием акимата в Алматы t.me/ kazfreee

Сергей Макеев, Алма-Ата: «Изначально основная часть населения была на стороне протестующих»

Протестный потенциал, видимо, возник как взрыв чайника, который кипел уже последние лет пять, но крышку плотно закрывали. Конечно, никто не ожидал такого уровня, но, вероятно, опыт Белоруссии сказался. Протестующие поняли, что нужно идти до самого конца, иначе последуют жестокие репрессии.

Силовики первыми начали эскалацию конфликта, сначала в ход пошли светошумовые гранаты. После столкновений и потери властями контроля над городом появились мародёры и провокаторы (собеседник считает, что провокациями занимались власти. — NEWS.ru). Например, криминальные авторитеты. На переговоры с мирными протестующими власти не пошли. Было озвучено в Интернете, что, мол, часть социально-экономических требований будет выполнена, и всё.

Насчёт массового перехода силовиков на сторону протестующих мне неизвестно, но в Интернете есть видео, как частично они это делали. Сейчас официально власти это отрицают. Судьба перешедших также неизвестна. Лично мне думается, что их простят. Также были видео, где протестующие обезоруживают военных и полицию и отпускают.

Изначально основная часть населения была на стороне протестующих. После распространения информации о погромах и мародёрстве властям благодаря полной информационной изоляции удалось перехватить инициативу в свои руки и выставить всех протестующих боевиками. Токаев опубликовал твит о 20 тысячах боевиках, который после почему-то исчез. Как итог: запуганное население, особенно старшего поколения, поверило в дискредитацию протеста. Опять же, большинство населения против ввода войск, но запуганная часть одобряет.

Последние три дня была зачистка города от остатков протестующих. Сейчас в городе тихо, Интернет работает не везде и с перебоями.

Думаю, что власти будут использовать и подогревать националистическую риторику в своих целях. Что же касается повестки, Токаев теперь официально присягнул Кремлю и, вероятно, будет дальше продвигать евразийство как официальную политику. Тут будет снова лавирование — для внутреннего потребления будет национализм, внешнеполитически — полная присяга Путину.

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ AP/TASS Сожжённая машина на улице в Алма-Ате Sputnik/РИА Новости Казахстан. Алма-Ата. Меры безопасности у здания мэрии города после акций протеста Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС Здание Ауэзовского районного филиала партии «Нур Отан», которое пытались поджечь протестующие Sputnik/РИА Новости Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Меры безопасности у здания мэрии города после акций протеста в Алма-Ате Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Республики Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак Zhanbyrbaevkz/ТАСС Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак Zhanbyrbaevkz/ТАСС Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак Zhanbyrbaevkz/ТАСС Казахстан. Актау. Участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Ынтымак Иса Таженбаев/ТАСС

Анна, Актау: «У людей свежи в памяти именно жанаозенские события»

Обстановка в Актау спокойная, постепенно возвращаемся к работе. Думаю, что через несколько дней будет восстановлена работа основных сервисов и услуг. В городе действует комендантский час с 23 часов вечера до семи часов утра — в это время люди должны находиться дома.

Каникулы школьникам во всём Казахстане продлили, насколько мне известно, до 18 января, а студентам — по 24-е. Что касается детских садов в Актау, то в первые дни года родителям было предложено временно воздержаться от привода детей. Но сады работали, за исключением микрорайонов, близких к очагу протестов.

Мангистауская область, центром которой является Актау, вошла в ряд регионов, где был объявлен «красный код» по терроризму. Тут надо отмотать время на несколько лет назад: тогда произошли печальные события (забастовка нефтяников в 2011 году. — NEWS.ru) в городе Жанаозен — были погибшие, пострадавшие, город был разграблен, до сих пор все помнят, как было нечто похожее. В этот раз также всё началось именно в Мангистауской области, но и закончилось быстрее, чем в других областях. Я думаю, это связано с тем, что у людей свежи в памяти именно жанаозенские события.

Ситуация в стране назревала давно и то, что произошло в итоге, во что это вылилось, меня не удивило. Так или иначе это должно было произойти — это такая точка кипения, ситуация со стоимостью газа переполнила чашу терпения. Ещё осенью 2021 года у нас в регионе возникли проблемы с дизельным топливом — встали перевозчики и многие организации, которые с этим связаны. Это тоже подтолкнуло, плюс рост стоимости газа, хотя у нас нефтегазовый регион, и для многих до сих пор загадка, почему мы испытываем такие проблемы. И за последние годы они возникают уже не первый раз.

Актау признан самым дорогим городом Казахстана — мы находимся на полуострове, и практически всё у нас привозное: овощи, фрукты, мясо. Что-то местное есть, но в мизерном количестве. И мы очень зависим от колебаний курса доллара, потому что из какой страны бы к нам ни везли, всё оплачивается в американской валюте. От этого зависит стоимость товаров и услуг, с малейшего чиха у нас повышались цены. Зарплаты за этим, естественно, не успевают, особенно у жителей посёлков и сёл, которые находятся в отделении от города.

После роста цен на газ люди у нас стали собираться на мирный митинг. Накал случился 4 января, когда уже были достигнуты договорённости (об отмене роста цен на газ), которые народ воспринял с ликованием. Такое ощущение, что кого-то не устроил такой расклад и этот кто-то начал раскачивать толпу. Некоторые призывали расходиться, а некоторые попытались вломиться в акимат и захватить здание. В Instagram от имени [беглого казахстанского экс-чиновника, называющего себя лидером январских протестов, Мухтара] Аблязова была расписана схема, как необходимо действовать. Этой схеме как будто стали следовать: собирайтесь в определённых местах, потом идите в акиматы, занимайте основные позиции, что будет означать падение власти на местах. Я не знаю, было ли это действительно от его имени написано или нет, но такой вброс в Интернете был.

Алма-Ата присоединилась к протестам именно 4 числа, и мангистаусцы сказали, что если вы хотите поддерживать нас именно таким варварским образом, то лучше не надо. И люди у нас стали расходиться. Протестующих с оружием в Актау я не видела, но какая-то стрельба в городе была слышна. И это случилось примерно тогда, когда солдаты с щитами поднимались с нижней части города наверх, к акимату, чтобы утихомиривать толпу.

Сожжённая машина на улице в Алма-Ате. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный газ Sputnik/РИА Новости Военнослужащие дежурят у международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный газ. 5 января протестующие подожгли здания администрации, прокуратуры Sputnik/РИА Новости zakon.kz Горящее здание акимата в городе Алма-Ата Валерий Шарифулин/ТАСС Контртеррористическая операция в Алма-Ате Валерий Шарифулин/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций и беспорядков Валерий Шарифулин/ТАСС Казахстан. Алма-Ата. Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций и беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо Валерий Шарифулин/ТАСС Столкновения и грабежи в Казахстане t.me/shot_shot/Global Look Press В Казахстане проходят массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный газ Sputnik/РИА Новости Последствия беспорядков в Алма-Ате Валерий Шарифулин/ТАСС Последствия беспорядков в Алма-Ате Валерий Шарифулин/ТАСС

Денис, Алма-Ата: «В беспорядках участвовали не алмаатинцы»

Я живу в центре города, где всё это происходило. Нам сначала не давали спать, тряслись окна, я поначалу подумал, что это Новый год. На утро я вышел, смотрю — на земле гильза валяется, всё переворочено, какие-то люди с тележками непонятные, очень много мародёрства в супермаркетах и банках. Если смотреть по кадрам, в беспорядках участвовали не алмаатинцы, которые не будут грабить у себя дома.

Первая толпа протестующих была довольно-таки интеллигентная, они ничего не громили, а просто озвучивали лозунги и мирно протестовали. А за ними уже были другие. И магазин рядом со мной, который не стал закрываться, сделал ошибку, выложив им дань, чтобы, видимо, не разграбили. Они забежали, даже не посмотрев на эту дань, и забрали всё, что им надо. То есть первый слой протестующих хотел перемен, и понятно, что все хотят этого. Но за ними последовало что-то нездоровое, дикое для алмаатинцев. Алмаатинцы поступили бы более цивилизованно.

О происходящем узнавали, созваниваясь с друзьями по телефону. Друзья, которые живут в США, рассказывали, что происходит у нас. Ничего особенно «пропагандистского» там (в американских новостях про Казахстан. — NEWS.ru) не было, рассказывали, где что происходит, чисто сообщения для безопасности.

Если сравнивать с Украиной 2014 года, то там была больше политическая акция и о ней все знали, а здесь вообще непонятно какая. Но первый день казахи были воодушевлённые, потому что власти на уступки пошли, но завернулось совершенно как-то не туда.

Масштабы разрушений [в центре Алма-Аты] сумасшедшие. У меня друг живёт чуть ниже — там живут более бедные, а у нас более богатые, — он вышел на улицу и увидел, как там был разграблен магазин мобильных телефонов, которые просто валялись на земле, никто их не брал.

Мы [в Алма-Ате] живём нормально, и если у тебя есть какая-то квалификация, ты можешь нормально жить. Но понятно, что есть мировой кризис, мы забываем, конечно, о регионах. Возможно, мы просто не знаем, как они там живут.

Я не знаю, какие будут последствия [ввода сил ОДКБ], но в принципе у Казахстана есть все ресурсы, чтобы быть самодостаточной страной. Понятно, что с Россией тоже нужно дружить, и казахи в принципе очень хорошо относятся к русским, украинцам и другим народам. С Китаем, может быть, чуть-чуть натянутые экономические отношения, но я не думаю, что случившееся как-то отразится на смене отношений казахов к России. Особой злости в реакции я не вижу. Думаю, что дальше всё будет нормально.