С 10 января в Казахстане можно будет снять деньги в отделениях «Казпочты»

С понедельника, 10 января, жители Казахстана смогут начать снимать деньги во всех отделениях «Казпочты». Там же власти страны планируют начать выдавать пенсии и пособия, об этом передает портал «Хабар 24».

С понедельника снять деньги в Казахстане можно будет во всех отделениях «Казпочты», там же планируют начать выдачу пенсий и пособий, — сообщает «Хабар 24».

Ранее сообщалось, что после беспорядков в Казахстане во многих городах, в том числе и в Алма-Ате, перестали работать практически все продуктовые магазины и АЗС. При этом многие банкоматы сломаны и разграблены, а к функционирующим выстраиваются огромные очереди.

В свою очередь глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что в ближайшее время в городе возобновится работа ряда магазинов крупных сетей и оптовых точек. Кроме того, поручено организовать бесперебойную поставку лекарств.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов сообщил, что контртеррористическая операция в республике завершится только после «полного уничтожения террористов и восстановления порядка в Казахстане».