Россиянин погиб при обстреле Гянджи

https://static.news.ru/photo/9b187f3a-15d6-11eb-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Гражданин России скончался от смертельного ранения, полученного в ходе обстрела азербайджанского города Гянджа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру республики. Имя погибшего пока не называется. Известно только, что он 2007 года рождения.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами ракетного удара по Гяндже стали 13 мирных жителей и ещё более 50 получили ранения. Евросоюз осудил обстрел города армянскими военными и призвал Баку и Ереван к соблюдению перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.