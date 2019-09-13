https://static.news.ru/photo/4ea262c0-d576-11e9-b515-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcomRB/facebook.com

Власти Белоруссии предъявили обвинения трём гражданам России. Они были заключены под стражу за организацию лаборатории для производства психотропных веществ.

По данным белорусских силовиков, россияне открыли в Минске ООО и официально занимались производством и продажей химической продукции для автомобилей и уборки. Однако на самом деле в арендованных помещениях они синтезировали особо опасные вещества альфа-PVP и альфа-PHP.

В результате обысков в помещениях были обнаружены более 20 кг психотропов, 1,5 т компонентов, а также лабораторное оборудование, посуда и спецодежда, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что свыше 10 тысяч таблеток психотропного вещества модафинил стоимостью около 3,7 млн рублей изъяли у гражданина РФ на западе Москвы. Подозреваемый в контрабанде наркотиков был задержан при получении международного почтового отправления.