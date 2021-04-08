Россия и Белоруссия отменят роуминг с 1 января 2022 года

https://static.news.ru/photo/c1d2d55c-984f-11eb-9404-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг между странами с 1 января 2022 года. Об этом сообщил ТАСС посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

По словам дипломата, стороны поставили задачу не позднее 1 июля этого года закончить все бумажные дела, подготовить все межправительственные соглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчётом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью «забыть» эту тему.

Идёт процесс, я считаю, что на 95% тема решена, осталось только узаконить всё это дело, — отметил Семашко.

Накануне госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев также заявил, что роуминг между между Россией и Белоруссией будет окончательно отменён до конца текущего года. Он заметил, что уже сейчас тарифы на сотовую связь между двумя странами снижены в семь раз, сообщает РИА Новости.

Ранее комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике сообщала о намерении завершить работу по отмене роуминга между двумя странами к 2 апреля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2020 года операторы связи из России и Белоруссии объявили о снижении стоимости роуминговых услуг при поездках в соседнюю страну. Нововведение обусловлено договорённостью между Москвой и Минском о постепенном отказе от платы за роуминг между двумя странами.

В настоящее время операторы связи обоих государств в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту.