Россия и Белоруссия обсудили подготовку к совместным учениям

https://static.news.ru/photo/26242a3e-ed19-11ea-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Александр Вольфович Фото: minoborony_by/vk.com

Главы Генштабов Вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович обсудили подготовку к совместным учениям двух государств, намеченных на 2020 год.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны. По её данным, Вольфович и Герасимов провели телефонный разговор, в ходе которого поговорили о двустороннем военном сотрудничестве.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство–2020», — говорится в сообщении.

Учения «Славянское братство–2020 будут проходить на территории Белоруссии, передаёт РИА Новости. Затем на российской территории пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ – 2020».

Ранее NEWS.ru писал о том, что международные учения «Кавказ-2020» пройдут в России без участия военнослужащих Индии. Отказ от совместных с российской армией манёвров в Министерстве обороны Индии объяснили сложной эпидемиологической ситуацией.