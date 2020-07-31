Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском бойцов

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российскому консулу посетить бойцов ЧВК Вагнера, которых задержали под Минском. Он подписал соответствующий документ.
Об этом журналистам РИА Новости
Сейчас ждём технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции, — сообщил представитель дипмиссии.
Ранее о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.
Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о ситуации с российскими «наёмниками», которые якобы прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки перед выборами. По словам представителя Кремля, многое в этой истории остаётся непонятным. Он уточнил, что пока лидеры двух стран не связывались по этому поводу. Он отметил, что Белоруссия является ближайшим партнёром и союзником России.
Как заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами.
Посол добавил, что российская сторона потребовала предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, соответствующая нота уже направлена в МИД Белоруссии, писал NEWS.ru.
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