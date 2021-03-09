Российский посол объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией

https://static.news.ru/photo/027441b2-80c3-11eb-8f6c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители оппозиционных сил Белоруссии обращались к послу РФ в Минске Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, однако он отказал. Представитель Москвы заявил, что российские дипломаты не готовы вести разговор с лицами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев».

Мезенцев уточнил, что призыв к встрече направляли ему лично. Темой несостоявшегося разговора должно было стать взаимодействие «так называемого Координационного совета с Российской Федерацией». Дипломат отметил, что не понимает сути Координационного совета оппозиции и затрудняется определить организационную форму этого органа.

Он один или их, может быть, пять или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличённые доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателистов, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти, — заключил Мезенцев в интервью РБК.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

21 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Тихановской и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. До этого было возбуждено производство по факту деятельности Координационного совета белорусской оппозиции. Как писал NEWS.ru, 2 марта СК Белоруссии инициировал процедуру экстрадиции Тихановской, которая в настоящее время находится за рубежом.