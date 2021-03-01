СК Белоруссии подготовил документы на экстрадицию Тихановской

https://static.news.ru/photo/5f9d6cb6-7b36-11eb-ade5-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Heikki Saukkomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Соответствующие документы были переданы в Генпрокуратуру государства.

Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру, — рассказали в ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

На данный момент оппозиционерка находится в Литве. 21 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против неё и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. До этого было возбуждено производство по факту деятельности Координационного совета белорусской оппозиции.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер местной оппозиции Светлана Тихановская считает, что белорусский президент Александр Лукашенко весной покинет пост главы государства. Тихановская подчеркнула, что отставка произойдёт в результате роста давления на власти Белоруссии.