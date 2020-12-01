Российская база возле Еревана функционирует в «сирийском режиме»

https://static.news.ru/photo/131c681c-3471-11eb-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

База РФ на аэродроме совместного базирования Армении и России в Эребуни неподалёку от Еревана начала функционировать в «сирийском режиме».

Как сообщает журналист Семён Пегов со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) несут круглосуточное боевое дежурство в воздухе. Такая мера связана с обеспечением безопасности мирного населения, а также с защитой гуманитарных конвоев и российских миротворцев на территориях Нагорного Карабаха. Аналогичным образом ВКС России действуют на сирийской авиабазе Хмеймим.

Таким образом, в небе над Арменией постоянно находится хотя бы один российский истребитель. Информации о графике присутствия самолётов в воздухе нет.

Само собой присутствие в воздушном пространстве происходит в режиме ротации — график её не афишируется по понятным причинам, — написал Пегов в Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал об очередной акции протеста в Ереване. Сотрудники правоохранительных органов задержали 35 участников акции против премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения.