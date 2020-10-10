Режим перемирия в Нагорном Карабахе вступил в силу

https://static.news.ru/photo/4dca23c8-0ad2-11eb-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: armgovernment//facebook.com

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, о котором договорились власти Азербайджана и Армении, вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Враждующие стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших, сообщает ТАСС.

Кроме того, Баку и Ереван договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в Карабахе. Диалог будет вестись при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, договорённости прокомментировал глава международного комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, достигнуто главное — разорван замкнутый круг взаимного насилия.