Рейтинг Зеленского упал до минимума

Уровень народного доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому упал до 27,2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социологическое агентство «Рейтинг».

Данный показатель для лидера Украины является минимальным за весь срок пребывания его посту. Социологические опросы, прошедшие в июле, определили доверие населения лидеру Украины в 27,5%, его рейтинг упал всего на 0,3% за месяц. Отмечается, что Зеленский вступил в должность президента с рейтингом 73,2%.

Ранее сообщалось, что глава государства вызывает негативное отношение у трети опрошенных жителей Украины. Об отрицательном отношении к своему президенту рассказали 33,7% респондентов. Опрос проводился в рамках исследования волевой и личностной стороны политика. Основными критериями были эмоциональные качества, профессиональная пригодность и опыт, а также конкретные результаты, которых достиг лидер страны и тех ожиданий, которые возлагают на него перспективные избиратели.