https://static.news.ru/photo/b129b4c8-4206-11ea-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Помощник украинского президента Андрей Ермак назвал провальным заявление Владимира Зеленского, что Советский Союз ответственен за Вторую мировую войну вместе с Германией.

Ермак высказал мнение, что он не может контролировать всё, а каждый такой провал [Зеленского] дорого стоит Украине, — сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского.

Как писал NEWS.ru, украинский лидер на выступлении в Польше отметил, что народ этой страны «первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов», который позволил нацистам запустить «смертоносный маховик холокоста».