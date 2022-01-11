РБК рассказал о миллиардерах в окружении Нурсултана Назарбаева

После заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о богатых людях, появившихся при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве, которые должны помогать народу на системной основе, РБК рассказал о самых состоятельных казахстанских предпринимателях. Многие из них связаны с семьёй экс-президента страны и входят в список богатейших бизнесменов республики.

Так, состояние дочери Назарбаева Динары и её супруга Тимура Кулибаева Forbes весной 2021 года оценивал в $2,9 млрд на каждого. Они владеют в том числе мажоритарной долей в крупнейшем Народном банке Казахстана (Халык Банке). Кулибаеву также принадлежат активы, связанные с производством и реализацией автомобильного топлива, скачок цен на которое стал поводом для протестов в западных районах страны. В 2020 году Financial Times писала, что Кулибаев получил десятки миллионов долларов при строительстве газопровода из Центральной Азии в Китай, однако проведённая проверка нарушений не выявила.

С другой дочерью Назарбаева Алиёй казахстанские СМИ связывают компанию «Оператор РОП», которая с 2015 года администрирует утилизационный сбор и распоряжается полученными средствами. По данным британской газеты The Telegraph, Алия Назарбаева вывела из страны в офшорные юрисдикции более $300 млн, которые получила после продажи долей в неназванных казахстанских компаниях.

Пять представителей Казахстана вошли в глобальный список миллиардеров Forbes. Первую строчку среди самых богатых бизнесменов страны с состоянием $4,7 млрд занимает основной владелец крупного производителя меди KAZ Minerals Владимир Ким, второе место занимает его однофамилец Вячеслав Ким, партнёром которого по бизнесу до 2018 года был племянник первого президента Казахстана Кайрат Сатыбалды.

В число миллионеров входит и экс-сотрудник администрации Назарбаева Булат Утемуратов, которому принадлежат один из крупнейших в стране банков ForteBank, доли в компаниях мобильной связи «КаР-Тел» и Sky Mobile, золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве. Также в список входит владелец оператора платных парковок в Алма-Ате и местной франшизы McDonald's Кайрат Боранбаев, дочь которого Алима была замужем за внуком первого президента Айсултаном.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Он предложил крупному бизнесу «отдать должное» народу Казахстана и помогать ему на регулярной основе, ежегодно отчисляя средства на социальную поддержку.