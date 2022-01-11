Токаев подвёл черту правлению Елбасы и пообещал построить новый Казахстан

Касым-Жомарт Токаев представил депутатам парламента нового премьер-министра Алихана Смаилова, после чего выступил с речью, которую наблюдатели назвали «началом новых казахстанских реформ». Было объявлено о предстоящих изменениях в силовых ведомствах, о создании специального фонда, который должен пополняться за счёт крупных бизнесменов, намечены меры по социальной поддержке казахстанцев. О Елбасы прозвучала лишь одна фраза, но в негативном контексте. Политическую реформу президент отложил до осени. Приведут ли эти меры к реальным изменениям в стране — в материале NEWS.ru.

Вооружённые протесты дорого обошлись Казахстану

Предварительный экономический ущерб оценивается примерно в $3 млрд. По словам президента Токаева, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, нападениям подверглись более 100 торговых центров и банков, сожжено около 500 полицейских машин. Убытки ещё полностью не подсчитаны, не исключено, что сумма от ущерба увеличится, поскольку прерваны торговые сделки, нарушены условия контрактов, котировки акций казахстанских предприятий пошли вниз.

Восстановить разрушенное предстоит в кратчайшие сроки, но это только одна из задач, стоящих перед руководством страны. Усилий потребуют и выполнение социальных требований протестующих: государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель на полгода, ценовое регулирование на отдельные продовольственные товары. Власти также пообещали в дни протеста рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов на полгода.

Ерлан Джумаев/ТАСС

Социальное недовольство жителей страны зрело давно. Расслоение в казахстанском обществе в последние годы усиливалось на фоне инфляции и падения уровня жизни, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик Аскар Нурша.

Президент Токаев подтвердил в своём выступлении, что главный упор будет сделан на социальную политику. Он открыто признал расслоение в обществе. Поставил конкретные задачи новому правительству. Думаю, что ожидание многих людей он сегодня оправдал, — сказал эксперт.

Протестующие покинули площади казахстанских городов не только из-за резкого обострения ситуации и ввода контингента ОДКБ. Руководству страны удалось добиться консенсуса в обществе благодаря инициативам и обещаниям: Назарбаев и правительство были отправлены в отставку, прошли новые назначения в Комитете национальной безопасности. Как отмечают эксперты, у казахстанцев накопился критический уровень усталости от той части элиты, с которой они связывают монополизацию экономики и коррупцию.

Перед Токаевым и его новым правительством стоит сложная задача сохранить достигнутый компромисс с обществом, подчеркнула в беседе с NEWS.ru директор информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ МГУ) Дарья Чижова.

Люди, прекратившие мирные процессы, поняли, что власть их услышала. Но теперь власть должна подкрепить свои слова конкретными делами — добиться улучшения качества жизни. Временная фиксация цен не может решить главные социальные проблемы людей. Создание общественного социального фонда, о котором президент сказал на заседании парламента, — инициатива интересная. Он сказал, что в стране много богатых людей, получающих доход в нефтяной сфере (а Казахстан обладает крупнейшими запасами нефти и газа в мире). Эти доходы надо направить на социальные реформы. Дарья Чижова директор Информационно-аналитического центра МГУ директор Информационно-аналитического центра МГУ

Дарья Чижова напомнила, что в эти дни президент Казахстана провёл переговоры о кредитах с Европейской комиссией и с Евразийским банком развития. Речь шла в целом о займе в $100 млн.

Елбасы ушёл, но его элита остаётся на своих местах

Предлагая крупному бизнесу отчислять средства на социальную поддержку населения, президент Токаев впервые упомянул первого президента страны.

Благодаря первому президенту — Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени.

Эти слова Токаева фактически подвели черту под правлением Назарбаева и его клана. Вдобавок президент поставил задачу по переформатированию системы национальной безопасности. Он признал, что трагические события стали следствием не только социально-экономических проблем, но и «провальной деятельностью некоторых государственных органов».

Нурсултан Назарбаев Kremlin Pool/Global Look Press

Эту проблему без трудностей президент Токаев решить не сможет, учитывая, что у него нет своего кадрового резерва, в отличие от Назарбаевской элиты, сказала в беседе с NEWS.ru директор ИАЦ МГУ Дарья Чижова.

Будет проводиться ротация внутри системы: младшее звено руководителей поднимут на более средний уровень, со среднего звена — на более высокий. Но остаётся вопрос, кто обеспечит приток кадров? И касается этот вопрос не только КНБ, но и другие государственные органы, особенно местного управления — акимов. Токаев прежде был дипломатом, работал за рубежом, за три года президентства он привлёк новых руководителей, но их не так много, чтобы сложился свой резерв, — отметила эксперт.

Наблюдатели напомнили, что Токаев пытался назначить Смаилова премьером ещё в прошлом году, но Назарбаев пресёк эту попытку – его клану нужен был другой глава правительства, ставленники действующего президента ему были не нужны.

Демократизация и стабильность в Казахстане несовместимы

Руководство Казахстана прежде всего озабочено формированием нового государственного аппарата. Именно поэтому политические реформы отошли на второй план. В нынешней системе власти совмещение либеральных и структурных реформ опасны для неокрепшей пока стабильности. Казахстанский политический аналитик Аскар Нурша в беседе с NEWS.ru напомнил, что мирные протесты в начале января выдвигали и требования о демократизации общества, но президент намерен акцентировать внимание на другом.

Токаев на первое место ставит вопрос стабильности госаппарата, а, значит, вопрос политической стабильности в целом. Судя по его выступлению перед депутатами, он главным образом озадачен усилением внутренней системы для противодействия деструктивным силам. Трудно всё это совместить с демократизацией общества. Даже в угоду требованиям мирных демонстрантов, власть не пойдёт на политические эксперименты, которые могут ослабить её в первую очередь. Аскар Нурша Казахстанский политический аналитик Казахстанский политический аналитик

Политические реформы в Казахстане отложены до осени. За это время казахстанский лидер рассчитывает выстроить свою систему власти, отказавшись от особенностей госуправления своего предшественника — выдавить, иначе говоря, из властной системы политический клан Назарбаева.

Общество согласится с такой отсрочкой, предположила в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО Юлия Никитина.

Изначально для казахстанцев важнее были экономические аспекты, связанные с социальным неравенством, ростом цен на топливо. Политическое требование у них было по сути одно — отстранение Назарбаева. Это требование выполнено. На данном этапе символические шаги важнее каких-то политических реформ, потому что от них невозможно получить быстрых конкретных результатов. Политические реформы приносят результаты спустя месяцы и годы, — заключила эксперт.

Казахстанское руководство выбрало путь усиления структуры госуправления, подготовки лояльных руководителей ключевых структур, прежде всего силовых. Оно пытается убедить общество, что именно такой путь привёл к процветанию Китай, Сингапур, Малайзию и другие авторитарные страны. Одновременно Токаев говорит о диалоге с обществом, не конкретизируя, кого он видит в качества собеседников. Стали звучать и заявления о социальной справедливости.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент закончил выступление в парламенте фразой: «Вместе мы построим новый Казахстан!» Однако, ещё не понятно, в чём будет его новизна: станет ли он общим желанным домом для всех казахстанцев или в этом доме лишь поменяются хозяева? Структурные реформы ответа на этот вопрос не дадут, ясность могут внести только политические преобразования. Власть предлагает гражданам потерпеть, рассчитывая продлевать это терпение популистскими шагами, как, например, мораторий на повышение зарплат членов правительства и депутатов или программа по повышению доходов населения. Но люди могут устать и от популизма, как они устали от правления Назарбаева.