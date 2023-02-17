«Расстроились, наверное?»: Путин и Лукашенко обменялись колкостями Путин и Лукашенко обменялись колкостями перед началом переговоров

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в шутливой манере обменялись колкостями перед началом переговоров. Глава российского государства поблагодарил белорусского коллегу за визит в Москву, на что тот ответил: «как будто я мог не согласиться!». Путин, в свою очередь, сообщил Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию, после чего глава Белоруссии поинтересовался, расстроился ли увиденным российский лидер. Глава Кремля ответил отрицательно, подчеркнув, что разделяет позицию и подходы белорусского руководства.

Встреча двух лидеров проходит в Ново-Огарево. На ней планируется рассмотреть ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Встречу Лукашенко анонсировал накануне. 6 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты двух стран провели содержательный телефонный разговор и договорились встретиться в течение пары месяцев.

Ранее президенты встретились в Санкт-Петербурге в конце декабря 2022 года в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Также Лукашенко приезжал в Москву 24 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.