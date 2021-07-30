Расширилось авиасообщение между РФ и Белоруссией

Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией за счёт увеличения количества рейсов из Минска в Москву и Краснодарский край, сообщает РИА Новости.

Регулярные полёты по маршруту Москва — Минск с 1 августа увеличиваются с 10 до 20 рейсов в неделю. Летать по маршрутам Сочи — Минск и Краснодар — Минск самолёты станут с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Белоруссией после паузы, вызванной пандемией коронавируса, Россия восстановила 21 сентября 2020 года. Компания «Белавиа» на фоне европейских ограничений на её полеты вынуждена менять модель бизнеса.

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей 27 государств Евросоюза согласовал четвёртый пакет ограничительных мер в отношении Белоруссии. В беседе с NEWS.ru директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов рассказал, как новые ограничительные меры могут повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко.