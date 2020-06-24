Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату

https://static.news.ru/photo/d9c1aaa4-b64a-11ea-b2e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко получил приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Как сообщил государственный телеканал «Беларусь 1», мероприятие состоится 30 июня.

Сегодня президент России пригласил своего белорусского коллегу на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области, — сказала ведущая новостей.

При этом подчёркивается, что инициировало этот проект Союзное государство Белоруссии и России. Cам Лукашенко официального ответа пока не дал. Как сообщил телеканал, из-за того, что график Лукашенко сейчас очень напряжённый, о его участии в открытии монумента станет известно в ближайшее время.

24 июня президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве. После этого, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Белоруссии побывал на приёме в Кремле. Таким образом, он опроверг информацию о том, что сразу после окончания парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Лукашенко уехал в аэропорт.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы вышли более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники, в небо поднялись 75 единиц авиатехники. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заплакал во время разговора с ветераном во время торжеств по случаю Победы в Великой Отечественной войне.