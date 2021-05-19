Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/4227f8d4-b8c8-11eb-a8c3-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает правительство Армении.

Пашинян рассказал о текущей ситуации, а также поблагодарил российского лидера за усилия, которые Москва направила для укрепления мира и стабильности в регионе.

Собеседники сошлись во мнении о путях и методологии разрешения ситуации, — говорится в сообщении.

Ранее Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Карабахе. Стороны также уделили внимание инциденту на армяно-азербайджанской границе. Политики выступают за урегулирование с использованием политико-дипломатических методов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва может быть посредником в ходе обсуждения вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. За минувшие дни Баку и Ереван несколько раз проводили переговоры по урегулированию ситуации. Последние переговоры состоялись 16 мая при посредничестве России.