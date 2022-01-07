Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении, действующий председатель ОДКБ Никол Пашинян провели переговоры по телефону, сообщила пресс-служба армянского кабмина. Стороны обсудили ситуацию в Казахстане и совместные действия в рамках ОДКБ. Лидеры стран также поздравили друг друга с Рождеством Христовым.

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили создавшуюся в Казахстане ситуацию, а также процесс осуществления совместных шагов в рамках ОДКБ, — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Путину за оперативную реакцию на его обращение по поводу отправки в республику миротворческого контингента. Он также поблагодарил за поддержку премьер-министра Армении, президентов Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Турции, председателя Китайской Народной Республики, руководителей ООН и других международных организаций.

Ранее стало известно, что Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения. По его словам, никакие переговоры «с террористами» власти вести не намерены.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В республике введён режим чрезвычайного положения. По просьбе Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.