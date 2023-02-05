Появились подробности переговоров Путина и Лукашенко Путин и Лукашенко договорились назначить дату встречи в ближайшее время

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Президент России Владимир Путин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера. В ходе него главы двух государств обсудили три блока вопросов сотрудничества. В том числе лидеры стран договорились в ближайшее время определить дату встречи.

Путин и Лукашенко подняли тему двусторонних отношений, в рамках которых обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике и вопросы безопасности. В частности, лидеры обменялись мнениями о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Белоруссии и России.

В ходе разговора главы государств условились в ближайшее время определить дату встречи, главной целью которой станет контроль за исполнением двумя правительствами президентских поручений. Речь идет в том числе о сфере импортозамещения и направлений антисанкционного воздействия.

Еще одной ключевой темой разговора стала подготовка к заседанию Высшего госсовета. Его планируется провести в апреле-мае, поскольку на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства. На заседании, как ожидается, все договоренности будут формализованы, также будут подписаны соответствующие документы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что никому не удастся поссорить Минск и Москву. По его словам, Россия протянула Белоруссии руку в сложный момент в 2020 году, когда в стране проходили акции протеста.