Пустим, но с трудом: не все страны экс-СССР ждут спасающихся от мобилизации Прибалты не хотят пускать никого, Грузия обещает не вводить визы, а в Армении праздник

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Информация о частичной мобилизации, объявленной российским президентом Владимиром Путиным утром 21 сентября, всколыхнула все российское общество. Уже в первые минуты после выступления президента россияне начали скупать билеты в соседние страны, куда есть прямые авиарейсы. А через несколько часов, по данным российских авиакомпаний, закончились билеты не только на ближайшие рейсы, но и на ближайшие дни из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие для въезда виз и дополнительных документов. При этом некоторые страны с визовым режимом, например Латвия и Эстония, «по соображениям безопасности» отказались выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, избегающим мобилизации. Пока Запад думает над новыми заявлениями Кремля, страны бывшего СССР готовятся принимать российских граждан, не желающих отправляться на СВО. Но как долго эти направления останутся доступными для россиян и как республики бывшего СССР реагируют на планы российского лидера?

От прибалтийских республик хорошего отношения к России давно не ждут, и они оправдали ожидания. Эстония, например, не планирует впускать россиян, которые хотят убежать от мобилизации. Кроме того, Таллин не забыл и о русских, проживающих в республике. Вице-канцлер (замминистра) МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что постоянно проживающие там русские, конечно, могут участвовать в спецоперации, однако в этом случае Таллин не пустит их обратно.

Президент Латвии Эгил Левитс, выступая на Генассамблее ООН 21 сентября, призвал создать механизм для сбора репараций с России в пользу Украины. А министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем Twitter, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

Литва не намерена выдавать гуманитарные визы всем подряд россиянам, спасающимся от мобилизации, а станет рассматривать каждый случай индивидуально.

Необходимы проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности, — отметил МИД Литвы.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Молдавия ограничилась скорее недоумением. В Кишиневе «плохо понимают, зачем Кремлю понадобилось принимать решение о мобилизации». А министр юстиции Молдавии Серджиу Литвиненко усомнился в достоверности данных о потерях, которые предоставляет российское оборонное ведомство.

Я до сих пор не понимаю, как можно находиться в таком беспорядке. По официальным данным, российская армия насчитывает около миллиона солдат. В войне России против Украины, по тем же официальным данным, погибло около 6 тыс. солдат. Почему же тогда вы объявляете частичную мобилизацию и призываете в армию 300 тыс. человек, если у вас еще в запасе 994 тыс. солдат? — написал Литвиненко в своих соцсетях.

Грузия, чьи отношения с Россией в последнее время потеплели, официально ограничилась заявлением главы правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Он заявил, что власти Грузии не рассматривают перспектив введения визового режима для россиян, поэтому это направление, вероятно, останется одним из самых популярных для российских граждан.

Власти Казахстана, Узбекистана и Киргизии в первую очередь обратили внимание на то, что Совет Федерации РФ одобрил закон об упрощенном получении гражданства РФ для иностранцев. Почти сразу на это сообщение отреагировали власти. В республиках отметили, что если их граждане вернутся на родину после боевых действий на Украине, они обязательно предстанут перед судом по обвинению в наемничестве и рискуют получить до 10 лет лишения свободы. Причем вне зависимости от стороны конфликта, которую они выберут.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Также многие страны СНГ предостерегли своих граждан от участия в протестах против российских властей, рекомендовали соблюдать российские законы и не посещать места скопления людей. Например, узбекские чиновники отметили, что, согласно законодательству РФ, участие в массовых протестных мероприятиях может повлечь привлечение к ответственности или даже принудительное выдворение иностранных граждан из страны.

При этом Армения, как ни странно, особенно не отреагировала на выступление Путина. Вероятно, это связано с тем, что сегодня в Армении праздник — День независимости. Между тем Ереван остается одним из самых востребованных пунктов, которые россияне выбирают в качестве временного убежища. Так, на сайте «Аэрофлота» в Армению на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс (от 122 тыс. руб.), а 24-го еще можно улететь «экономом» за 62 тыс. руб.

О решительности защищать свои земли заявили и в Минске. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в Белоруссии мобилизация не ожидается, так как страна «и так мобилизована».