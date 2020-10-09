«Прояснит многое»: Алиев оценил переговоры по Карабаху в Москве

https://static.news.ru/photo/c2732616-0a3c-11eb-926e-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: AzeriDefence/facebook.com

Азербайджанский президент Ильхам Алиев считает, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве по Нагорному Карабаху «прояснит многое».

Сегодняшняя встреча в Москве, считаю, прояснит многое. Они должны принять базовые принципы, — подчеркнул Алиев в своём обращении к народу, передаёт РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.