Протестующие в Армении выдвинули Пашиняну ультиматум

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Пришедшие к особняку премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие граждане потребовали его ухода с поста до полудня 8 декабря. В ином случае в республике начнутся акции неповиновения, а недовольные сами его отстранят от должности, заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Несколько десятков тысяч человек собрались на площади Свободы в Ереване для участия в шествия протестующих. Они хотят отставки действующего главы кабмина.

Мы даём [премьер-министру Армении] Николу Пашиняну время до 12:00 (11:00 мск) вторника [8 декабря], чтобы он ушёл в отставку. Если он этого не сделает, по всей стране начнутся акции неповиновения. Если он не уйдёт до вторника, мы сами его отстраним, — цитирует политика РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян заявил, что силовики, перекрывая дороги, создают препятствия для желающих присоединиться к акции. Однако люди идут к площади пешком.

Первый президент республики Левон Тер-Петросян выразил обеспокоенность в связи с нарастанием борьбы за власть и предостерёг соотечественников от гражданской войны. По его словам, это может стать концом армянской государственности.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Соглашение послужило поводом для протестов в Армении. Представители оппозиции требуют его пересмотра и отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Армен Саркисян обратился к народу перед акцией оппозиции. Он призвал граждан выражать своё мнение и недовольство действиями властей законным путём. Кроме того, глава государства попросил сотрудников правоохранительных органов воздержаться от любого насилия и «непропорционального применения сил и средств».