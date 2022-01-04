Протестующие в Алма-Ате разгромили полицейские авто и избили силовика

В Алма-Ате протестующие избили полицейского, а также разгромили и подожгли несколько полицейских авто. По информации местных СМИ, часть митингующих спускается вниз к площади Астана. В центре города по-прежнему слышны звуки светошумовых гранат. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Здание городского акимата оцеплено большим количеством полицейских, сотрудниками СОБРа и спецназа. Известно, что полиция только оборонялась, ответную силу не применяла.

Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Алма-Ате. РИА Новости сообщили, что на центральной площади бывшей столицы страны идут столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, площадь затянута едким дымом. При этом информагентство «КазТАГ» сообщило, что протестующие прорвались на площадь Республики, но там тоже много подразделений силовиков. Полиции в итоге удалось оттеснить участников митинга с площади.

Беспорядками охвачены практически все крупные города Казахстана. Военные подразделения и спецназ развёрнуты в центре Алма-Аты. Митингующие требуют полного отказа экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от власти. Они хотят, чтобы он передал все дела нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву.