Протасевич собрался привиться российской вакциной от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fc985a06-cd2c-11eb-b2e2-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: facebook.com/pr0tez/GLOBAL LOOK PRESS

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич намерен привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом он заявил после брифинга, организованного МИД Белоруссии, сообщает MK.RU.

Он отметил, что в СИЗО регулярно проходит врачебный осмотр и ему предложили привиться от COVID-19 российской вакциной.

Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время, — сказал Протасевич.

Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Он признал себя виновным в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Протасевич назвал самым безопасным для себя местом СИЗО в КГБ Белоруссии. Он заявил, что если бы ему предложили выйти на свободу, то он попросил бы у государства защиту.