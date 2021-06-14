Протасевич назвал СИЗО КГБ самым безопасным местом для себя

https://static.news.ru/photo/1ad72cec-cd26-11eb-8029-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич считает наиболее безопасным для себя местом следственный изолятор КГБ Белоруссии. Если бы его отпустили на свободу, то он попросил бы госзащиту, сообщает ТАСС.

Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное. <...> Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту, — цитирует Протасевича агентство.

Он добавил, что с ним «нормально общаются», каких-либо претензий и жалоб нет.

Протасевич предположил, что многие его считают предателем за сотрудничество со следствием. По его словам, претензии к нему могут быть у белорусских радикалов, а также с «украинской стороны». Он подчеркнул, что никого не предавал.

Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Он признал свою вину в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в 2020 году.

Сооснователь NEXTA Степан Путило заявил, что признания Протасевича — «результат чудовищных пыток». Он предположил, что на блогера оказывалось как физическое, так и психологическое давление.