Основатель NEXTA о признании Протасевича: «Результат чудовищных пыток»

https://static.news.ru/photo/585e2aae-c527-11eb-8916-96000091f725_660.jpg Степан Путило Фото: stepanexta/facebook.com

Оппозиционер Степан Путило, основавший вместе с задержанным в Минске Романом Протасевичем Telegram-канал NEXTA, считает, что его признания в интервью белорусскому телевидению стали «результатом чудовищных пыток». По словам Путило, беседа Протасевича с журналистом была больше похожа на допрос, сообщает Forbes.

Он считает, что на его коллегу оказывали не только физическое, но и психологическое давление, внушая, что окружение тотально предало блогера. Сооснователь NEXTA даже заподозрил использование неких медикаментов, которые повысили разговорчивость Протасевича, а также повлияли на развитие бурной фантазии оппозиционера. Путило добавил, что его соратник не сказал ничего, что соответствовало бы действительности.

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал слова основателя NEXTA о российском олигархе. Представитель Кремля подчеркнул, что не знает, кого имеет в виду Протасевич. Он подчеркнул, что нужно спрашивать у белорусской стороны.