Прокуратура рассмотрит дело против жены племянника Назарбаева

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Следственные мероприятия в отношении Гульмиры Сатыбалды, которая обвиняется в рейдерских захватах и крупных хищениях государственных средств, завершились. Дело передали в прокуратуру, отмечает EurAsia Daily со ссылкой на местное Агентство по борьбе с коррупцией. Женщина является бывшей супругой племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды. Последнего осудили за хищение бюджетных средств. Сатыбалды посадили на шесть лет.

По словам представителей ведомства, следствие велось по двум фактам незаконного завладения долями участия в предприятиях, которое было сопряжено с похищением человека. Материалы дела гласят, что ущерб потерпевшим составил более 919 миллионов рублей.

Похищенные бюджетные средства были выделены на строительство. В хищении подозревается не только Гульмира Сатыбалды, но и руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана», а также должностные лица из госорганов. Ущерб государству уже полностью возмещен.

Ранее стало известно, что Кайрат Сатыбалдыулы свой срок он будет отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, осужденный будет лишен специального звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также ряда других государственных наград.

Племянник Назарбаева полностью признал вину и заключил два медиативных соглашения о признании вины и возмещении ущерба.