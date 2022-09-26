Племяннику Назарбаева дали шесть лет тюрьмы по делу о хищениях

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Суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам тюремного заключения по делу о хищениях, передает РИА Новости. Отмечается, что свой срок он будет отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, осужденный будет лишен специального звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также ряда других государственных наград.

Окончательно назначить Сатыбалдыулы Кайрату наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, — огласили приговор в суде.

Судья Нурлан Баяхметов пояснил, что Сатыбалдыулы ранее полностью признал вину и заключил два медиативных соглашения о признании вины и возмещении ущерба.

Сатыбалдыулы арестовали в марте, об этом тогда сообщило казахстанское агентство по противодействию коррупции, которое подозревало племянника Назарбаева в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

Позднее к обвинениям против него добавились рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям. Согласно информации антикоррупционной службы, в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, а в также отмывании краденных денег.

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