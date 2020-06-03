Приставы в Белоруссии заблокировали счёт лидера оппозиции

https://static.news.ru/photo/6b954c3c-a5b7-11ea-b046-fa163e074e61_660.jpg Николай Козлов Фото: Объединенная Гражданская Партия - ОГП/facebook.com

Судебные исполнители арестовали банковский счёт лидера Объединённой гражданской партии (ОГП) Николая Козлова — оппозиционного претендента на пост президента Белоруссии.

По информации пресс-службы ОГП, с карточки Козлова решили списать сумму административных штрафов, назначенных за участие в несанкционированных протестных акциях.

Обнаружилось это вчера, когда не прошла оплата продуктов в магазине. В банке сегодня подтвердили: да, это судебные исполнители полностью арестовали счёт, — цитирует сообщение РИА Новости.

Только за участие в майском митинге в Минске оппозиционера оштрафовали на $565.

Как писал NEWS.ru, 31 мая в Белоруссии стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Оппозиционные кандидаты организовали пикеты в центре Минска, чтобы получить подписи. Собрания превратились в акции протеста.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 июня.