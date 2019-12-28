https://static.news.ru/photo/a97e7cc2-2951-11ea-b1ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что при крушении самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air пострадали три иностранных гражданина: двое украинцев и один гражданин Киргизии.

Встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе под Алматы. Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана, — написал Сагинтаев в Instagram.

Он также уточнил, что среди госпитализированных девять детей. Все пострадавшие выведены из травматического шока, их состояние стабилизируется.

Алматинцы вновь проявили неравнодушие и сострадание. За вчерашний день в городском центре кровь сдал 341 донор, в республиканском — 149, — подчеркнул Сагинтаев и выразил благодарность горожанам, медперсоналу и врачам.

Как писал NEWS.ru, состояние крайне тяжёлых пациентов, пострадавших при крушении самолёта Fokker 100 под Алма-Атой, стабилизировалось. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Угрозы для их жизни нет.

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 67. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура.