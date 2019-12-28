Фото: Xinhua/Global Look Press

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев сообщил, что при крушении самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air пострадали три иностранных гражданина: двое украинцев и один гражданин Киргизии.

Встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе под Алматы. Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана, — написал Сагинтаев в Instagram.

Он также уточнил, что среди госпитализированных девять детей. Все пострадавшие выведены из травматического шока, их состояние стабилизируется.

Алматинцы вновь проявили неравнодушие и сострадание. За вчерашний день в городском центре кровь сдал 341 донор, в республиканском — 149, — подчеркнул Сагинтаев и выразил благодарность горожанам, медперсоналу и врачам.

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28.12.2019 Алматы түбіндегі әуе апатынан зардап шеккен 49 науқас жатқан қала клиникаларының бас дәрігерлерімен кездестім. Оның ішінде тоғыз бала бар. Зардап шегушілердің арасында Украинаның екі, Қырғызстанның бір азаматы бар. Ауруханаға түскен сәттен бастап оларға дәрігерлер, психологтар, медперсонал қажетті барлық көмекті үздіксіз көрсетуде. 19 ота жасалды. Бүгін таңертең зардап шеккендердің жағдайы тұрақтанды. Олардың барлығы травматикалық шоктан шығарылып, динамикасының жақсаруынан соң реанимациядан бөлімдерге ауыстырылады. Үздік травматолог, нейрохирург мамандары да көмекке келді. Туыстарымен байланыс орнатылды. Әкімдік тарапынан азаматтығына қарамастан барлық қажетті көмек көрсетілуде. Алматылықтар тағы да жанашырлық танытты. Кешегі күні қалалық орталықта 341 донор, Республикалық орталықта 149 донор қан тапсырды. Қала тұрғындарына, барлық медициналық қызметкерлер мен дәрігерлерге көрсеткен көмегі үшін алғысымды білдіремін. Тезірек сауығып кетулерін тілеймін. Қаза болғандардың туған-туыстарына тағы көңіл айтамын. —— Встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе под Алматы. Из них девять детей. Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана. С момента госпитализации врачи, психологи, медперсонал беспрерывно оказывают всю необходимую помощь. Проведено 19 оперативных вмешательств. Сегодня утром отмечена стабилизация состояния пострадавших. Все они выведены из травматического шока, по улучшению динамики переводятся из реанимации в отделения. Привлекаются лучшие специалисты — по травматологии, нейрохирургии. Налажена постоянная связь с родственниками. Со стороны акимата оказывается вся необходимая помощь независимо от гражданства. Алматинцы вновь проявили неравнодушие и сострадание. За вчерашний день в городском центре кровь сдал 341 донор, в республиканском — 149. Выражаю благодарность горожанам, всему медперсоналу и врачам за оказываемую помощь. Желаю скорейшего выздоровления. Еще раз приношу соболезнования родным погибших.

Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)

Как писал NEWS.ru, состояние крайне тяжёлых пациентов, пострадавших при крушении самолёта Fokker 100 под Алма-Атой, стабилизировалось. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное. Угрозы для их жизни нет.

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, пострадали 67. 28 декабря объявлен в Казахстане днём общенационального траура.

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