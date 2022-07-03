Президент Узбекистана вновь прибыл в столицу протестующего Каракалпакстана Президент Узбекистана Мирзиеев еще раз приехал в Нукус, где накануне прошли акции протеста

Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев еще раз приехал в столицу республики Каракалпакстан Нукус, где накануне прошли акции протеста из-за поправок в конституцию страны. По словам пресс-секретаря главы республики Шерзода Асадова, на текущий момент ситуация в регионе нормализовалась. В своем Telegram-канале пресс-секретарь отметил, что Мирзиеев узнал об этом во время совещания с представителями Каракалпакстана.

Президент Шавкат Мирзиёев​ пребывает в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.<...> Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло, — заявил Асадов.

Ранее верхняя и нижняя палаты узбекистанского парламента поддержали указ президента страны, согласно которому на территории автономной Республики Каракалпакстан вводится чрезвычайное положение (ЧП).

1 июля в столице узбекистанского региона Каракалпакстан мирные жители вышли на митинг против принятия поправок, которые лишают нацреспублику суверенитета и соответствующего права на отделение от Узбекистана.