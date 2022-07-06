Президент Узбекистана назвал виновных в беспорядках в Нукусе Мирзиёев: протесты в Нукусе были организованы иностранными силами

Фото: Zafar Khalilov/Xinhua/Global Look Press

Шавкат Мирзиёев

Протесты в Нукусе были организованы из-за рубежа, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает Sputnik Узбекистан. По его словам, это было сделано в целях разжигания межэтнического конфликта и посягательства на территориальную целостность Узбекистана,

Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта, — сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время расследованием событий занимаются правоохранительные органы. Однако к этому необходимо подключать депутатов, представителей общественности и гражданских активистов. Президент также подчеркнул, что действия силовиков следует тщательно проанализировать. Если они применили силу неправомерно, то должны быть привлечены к ответственности.

Мирзиёев добавил, что ситуация в Каракалпакстане находится под контролем. Все отрасли экономики, сферы обслуживания работают. По его словам, главное, чтобы населению ничего не угрожало.

Беспорядки в Нукусе, столице Каракалпакстана, вспыхнули 1 июля, когда жители вышли на демонстрацию против поправок в конституцию. Изменения могли лишить нацреспублику суверенитета и права на отделение от Узбекистана. В результате, по данным Нацгвардии Узбекистана, погибли 18 человек и еще 243 пострадали. 94 из них были госпитализированы. Глава Минздрава Каракалпакстана Султанбек Зияев заявил, что в больницах оказались тысячи человек.