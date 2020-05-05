Президент Таджикистана сменил главу Минздрава

https://static.news.ru/photo/4b37b2ca-8eda-11ea-a1a9-fa163e074e61_660.jpg Олимзода Насим Ходжа Фото: moh.tj

Министра здравоохранения Таджикистана Олимзоду Насима Ходжу освободили от занимаемой должности. Такое решение принял президент страны Эмомали Рахмон.

Причиной стал переход чиновника на другую работу, говорится в указе главы государства. Минздрав республики возглавит Абдуллозод Джамолиддин Абдулло.

Как писал NEWS.ru, в Таджикистане зарегистрированы первые два случая смерти от коронавирусной инфекции.

Всего в Таджикистане коронавирус диагностирован у 76 человек. Под медицинским наблюдением с признаками коронавируса находятся 2782 человека. 217 пациентов были выписаны из больницы после осмотра.