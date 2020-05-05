Президент Таджикистана сменил главу Минздрава

Министра здравоохранения Таджикистана Олимзоду Насима Ходжу освободили от занимаемой должности. Такое решение принял президент страны Эмомали Рахмон.
Причиной стал переход чиновника на другую работу,
Как писал NEWS.ru, в Таджикистане зарегистрированы первые два случая смерти от коронавирусной инфекции.
Всего в Таджикистане коронавирус диагностирован у 76 человек. Под медицинским наблюдением с признаками коронавируса находятся 2782 человека. 217 пациентов были выписаны из больницы после осмотра.
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