Президент Таджикистана проголосовал на выборах главы государства

https://static.news.ru/photo/9de8ec0c-0b92-11eb-b92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pang Xinglei/Global Look Press

На выборах президента Таджикистана проголосовал действующий глава государства Эмомали Рахмон, который сам является одним из кандидатов на этот пост.

Голосование стартовало в 06:00 по местному времени (04:00 мск). В стране работают более трёх тысяч избирательных участков и ещё 29 за пределами республики.

По данным Центризбиркома Таджикистана, в первые три часа голосования явка избирателей составила 20,7%, или более 1,23 млн человек, сообщает национальное информагентство «Ховар».

Помимо Рахмона на пост президента претендуют Рустам Латифзода — от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода — от Социалистической партии, Рустам Рахматзод — от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев — от Коммунистической партии.

Ранее NEWS.ru писал, что Рахмон может использовать президентские выборы для передачи власти своему сыну, который является мэром Душанбе, а также председателем Национального совета — верхней палаты Высшего собрания Таджикистана. При этом для президента передача власти сыну не будет означать утраты реального влияния на политику. Титул «Лидер нации» останется при Рахмоне.