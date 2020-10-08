Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/bd8d0e9a-09ac-11eb-98c0-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Roman/XinHua/Global Look Press

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов оставить высокий пост. По его словам, такой шаг он сделает, едва республика встанет на путь законности.

Я готов уйти с поста президента, как только нынешняя ситуация будет возвращена в правовое русло, все госструктуры и правительство получат правовой статус, и страна будет на правильном пути, — цитирует Жээнбекова РБК.

Жээнбеков также отметил, что хочет вернуть ситуацию в Киргизии в правовое поле и для этого готов подписать все «необходимые решения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева прокомментировала информацию о возможности добровольной отставки Сооронбая Жээнбекова. По её словам, речи об этом в настоящий момент не идёт. Оппозиция Киргизии ранее пыталась запустить процедуру импичмента президента, однако этому помешало отсутствие кворума.