Заседание парламента Киргизии планируется на 10 октября

https://static.news.ru/photo/23a94cb8-0a41-11eb-a157-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Заседание парламента Киргизии состоится 10 октября, рассказала вице-спикер законодательного органа Аида Касымалиева. По её словам, депутаты рассмотрят вопрос об утверждении чрезвычайного положения в Бишкеке.

Также они будут изучать кандидатуры на пост председателя правительства страны. Заседание пройдёт в государственной рещиденции «Ала-Арча», расположенной недалеко от столицы, передаёт агентство АКИpress.

Как писал NEWS.ru, президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 (17:00 по московскому времени) 9 октября до 08:00 (05:00 по московскому времени) 21 октября.

Генеральному штабы вооружённых сил поручено ввести на территорию Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов. Кроме того, в городе будет действовать комендантский час.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Позднее ЦИК Киргизии признала выборы недействительными. Кроме того, члены комиссии единогласно одобрили предложение о снижении семипроцентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент.