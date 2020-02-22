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Потери Белоруссии из-за завершения налогового манёвра в нефтяной отрасли России составят в 2020 году $420–430 млн. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом республики в России Владимиром Семашко.

После переговоров с Путиным мы посчитаем сейчас его предложения. Это же простой счёт — наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн...