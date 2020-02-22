Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил министра обороны России Сергея Шойгу орденом «Достук» («Дружба»).
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Как писал NEWS.ru, Сухопутные войска РФ в 2020 году проведут 11 учений с иностранными военными. Российским военным предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях «Нерушимое братство — 2020», «Рубеж — 2020» и «Дружба — 2020». Также запланированы учения с армиями Китая, Никарагуа, Алжира, Лаоса, с подразделениями вооружённых сил Монголии и с военными Шри-Ланки.
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