Сухопутные войска РФ в 2020 году проведут 11 учений с иностранными военными.
... предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях «Нерушимое братство — 2020», «Рубеж — 2020» и «Дружба — 2020», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Также запланированы учения с армиями Китая, Никарагуа, Алжира, Лаоса, с подразделениями вооружённых сил Монголии и с военными Шри-Ланки.
Как ранее писал NEWS.ru, сухопутные войска России получат на вооружение в 2020 году более 300 единиц бронетехники, сообщили представители Минобороны страны.
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