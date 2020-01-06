https://static.news.ru/photo/bb499a58-3122-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сухопутные войска РФ в 2020 году проведут 11 учений с иностранными военными.

... предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии и Пакистане, где они будут принимать участие в учениях «Нерушимое братство — 2020», «Рубеж — 2020» и «Дружба — 2020», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Также запланированы учения с армиями Китая, Никарагуа, Алжира, Лаоса, с подразделениями вооружённых сил Монголии и с военными Шри-Ланки.

Как ранее писал NEWS.ru, сухопутные войска России получат на вооружение в 2020 году более 300 единиц бронетехники, сообщили представители Минобороны страны.