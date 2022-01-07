Президент Казахстана уволил замсекретаря Совбеза страны Абдымомунова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку замсекретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова, об этом сообщается на сайте главы государства. Абдымомунов занял пост ещё в 2015 году. Тогда он был назначен первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобождён от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Ранее на фоне протестов Токаев отправил в отставку кабмин страны и возглавил Совбез Казахстана, отстранив с этого поста бывшего главу государства Нурсултана Назарбаева.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.