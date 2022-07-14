Президент Казахстана объявил выговор правительству из-за сахара Президент Казахстана Токаев объявил выговор двум министрам из-за проблем с сахаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры главе Минсельхоза страны, а также министру торговли и интеграции за просчеты в обеспечении населения сахаром, пишет ПРАЙМ. Он напомнил, что на территории республики функционируют лишь четыре из семи сахарных заводов, при этом их загрузка составляет только 31%. Кроме того, по его словам, за последние четыре года площади посевов сахарной свеклы уменьшились на треть.

Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это в любом случае серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву, — сказал Токаев.

Президент также призвал кабмин в срочном порядке разработать отдельный проект по развитию сахарной отрасли, направленный на значительное сокращение импортозависимости и постепенный переход страны к самообеспечению данным продуктом.

Ранее стало известно, что власти Казахстана ввели запрет на экспорт зерна, муки и сахара. Дефицит связан с тем, что рубль сильно подорожал по отношению к тенге.

Решение данной проблемы предложил экономист Александр Разуваев. По его мнению, России, Белоруссии и Казахстану, а также, вероятно, другим странам стоит подумать о единой валюте. Помимо этого, РФ следует развивать фондовый рынок, чтобы люди могли зарабатывать, считает он.